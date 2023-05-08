Kayseri kaçtı, Konya yakaladı

Konyaspor ile Kayserispor'un mücadelesinden beraberlik çıktı: 2-2. Pozisyon zenginliği açısından kısır geçen maçın ilk yarısında ev sahibi Konya, tek etkili atağı geliştiren taraftı.İkinci yarı golle başladı. 46. dakikadaBu oyuncunun vuruşunda top Konya ağlarına gitti. Ancak Kayserispor'un sevinci kısa sürdü. 48'de Uğurcan Yazgılıskora denge getirdi. 53. dakikada Cardoso sahne alarak takımını bir kez daha öne geçirdi. Cevap yine gecikmeden geldi. 55'te Soner Dikmen, Konyaspor'u eşitliğe taşıdı. Bu aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu oldu: 2-2.Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çalıştıkları yerden bir gol yediklerini belirterek, "Her şeye rağmen bu zor deplasmandan aldığımız 1 puan bize moral verdi" dedi. Konyaspor'un hocası Stanojevic ise "Maalesef ki, kalemizde çok basit iki gol gördük. Çocuk oyuncağı gibiydi" ifadelerini kullandı.