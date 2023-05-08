Kayseri kaçtı, Konya yakaladı

10 dakikada 4 golün atıldığı maçta sarı-kırmızılılar, Cardoso ile iki kez öne geçmesine rağmen, Uğurcan ve Soner’i durduramadı
Konyaspor ile Kayserispor'un mücadelesinden beraberlik çıktı: 2-2. Pozisyon zenginliği açısından kısır geçen maçın ilk yarısında ev sahibi Konya, tek etkili atağı geliştiren taraftı. 17. dakikada Pozuelo'nundar açıdan aşırtma vuruşunda top üst direğeçarpıp oyuna döndü. İkinci yarı golle başladı. 46. dakikada Mensah, meşin yuvarlağı penaltınoktasında bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top Konya ağlarına gitti. Ancak Kayserispor'un sevinci kısa sürdü. 48'de Uğurcan Yazgılı kafa golüyle skora denge getirdi. 53. dakikada Cardoso sahne alarak takımını bir kez daha öne geçirdi. Cevap yine gecikmeden geldi. 55'te Soner Dikmen, Konyaspor'u eşitliğe taşıdı. Bu aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu oldu: 2-2.
İKİ HOCA DA YEDİKLERİ GOLLERDEN ŞİKÂYETÇİ
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çalıştıkları yerden bir gol yediklerini belirterek, "Her şeye rağmen bu zor deplasmandan aldığımız 1 puan bize moral verdi" dedi. Konyaspor'un hocası Stanojevic ise "Maalesef ki, kalemizde çok basit iki gol gördük. Çocuk oyuncağı gibiydi" ifadelerini kullandı.