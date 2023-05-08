Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber! PSG’den kolaylık istedi...

Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Yeniden eski başarılı günlerine dönüş yapan 30 yaşındaki forvetin performansı, Avrupa'da da oldukça dikkat çekti. Bu sebeple Tangocunun adı birçok kulüple anıldı.

TAKAS İDDİASI VARDI

Hatta PSG'nin yaz transfer dönemindeki hedefleri için Icardi'yi takasta kullanabileceği de iddia edildi. Bütün bunlar yaşanırken Mauro Icardi'den Sarı-Kırmızılı taraftarları sevindirecek bir hamle geldi.

İŞLER KOMPLE DEĞİŞEBİLİR

Yıldız futbolcunun, hakkında çıkan transfer haberleri sonrasında Paris Saint Germain yönetimiyle görüştüğü ve Galatasaray'da kalmak istediğini belirttiği öğrenildi. Arjantinli yıldız, Fransız ekibi PSG'den Galatasaray'a kalıcı transferi için kolaylık istedi. Daha önce Galatasaray yönetiminin 15 milyon euroya kadar çıktığı ancak Paris Saint Germain'in bunu kabul etmediği belirtilmişti. Ancak Mauro Icardi'nin bu hamlesinden sonra işler değişebilir. Çünkü Paris Saint Germain, başka bir kulüple anlaşsa bile futbolcuyu zorla gönderemez...

BU YAZ ELDEN ÇIKARMALI

Ayrıca, Fransız ekibinden daha önce yapılan açıklamalarda Mauro Icardi'nin gelecek sezon planlamasında düşünülmediği belirtilmişti. Arjantinli yıldızın, Paris Saint Germain ile 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani önümüzdeki sezonun ardından Icardi bedelsiz olarak takımdan ayrılma hakkını kazanacak. Yani PSG ondan para kazanmak istiyorsa bu yaz döneminde elden çıkarması gerekiyor. Icardi'nin, Galatasaray için çektiği restin ardından da şu anda favori takım Sarı-Kırmızılılar oldu. Bu transferin yaz döneminde çözülmesi bekleniyor. (Akşam)