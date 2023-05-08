Napoli’nin Fenerbahçe aşkı!

Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken transfer çalışmalarına da başladı. La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin alacağı isimleri sayfalarına taşıdı.başlığı ile verilen haberde Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu da yer aldı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi rekor bonservis bedelleri ödeyerek renklerine kattığı sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkilerine güvendiğinin altı çizildi.18 yaşındaki Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Arda Güler'in A takımda forma giydiği,haberde yer aldı. Arda için bir iddia da İngiliz yayın organı Football Insieder'den geldi.Haberde, sarı-lacivertli futbolcunun tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken Napoli, Ajax ve Barcelona'nın Arda'nın temsilcileriyle görüştüğü ifade edildi.