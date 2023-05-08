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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Napoli’nin Fenerbahçe aşkı!

Napoli’nin Fenerbahçe aşkı!

İtalya’nın son şampiyonunun listesinde Arda ve Ferdi ilk sıralarda. La Gazetta dello Sport, iki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Çizme ekibinin, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinde sarı-lacivertli kulüple kurduğu iyi ilişkilere güvendiğini vurguladı

Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken transfer çalışmalarına da başladı. La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin alacağı isimleri sayfalarına taşıdı. 'Bergamo'dan Türkiye'ye Napoli'nin defterindeki isimler' başlığı ile verilen haberde Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu da yer aldı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi rekor bonservis bedelleri ödeyerek renklerine kattığı sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkilerine güvendiğinin altı çizildi.

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18 yaşındaki Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Arda Güler'in A takımda forma giydiği, 23 yaşında Ferdi Kadıoğlu'nun en büyük avantajının ise AB vatandaşlığı olduğu haberde yer aldı. Arda için bir iddia da İngiliz yayın organı Football Insieder'den geldi. Newcastle United yetkililerinin, Dubai'de Arda'nın ailesiyle bir araya geleceği belirtildi. Haberde, sarı-lacivertli futbolcunun tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken Napoli, Ajax ve Barcelona'nın Arda'nın temsilcileriyle görüştüğü ifade edildi.

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