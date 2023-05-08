Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’u flaş Mertens ve Boey uyarısı! ’Ben olsam...’

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Galatasaray'da, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile berabere kalmasının ardından moraller tavan yaptı.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar kritik maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, SABAH Spor'un tecrübeli kalemi Levent Tüzemen, Galatasaray'daki son durumu değerlendirdi.

İşte Tüzemen'in açıklamaları;

Başakşehir karşılaşması kazanılırsa ne olur?

G.Saraylı oyuncular puan kaybetme haklarını Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında fazlası ile kullandı. Hafta içi Florya'da yapılan coşkulu antrenmanda oyuncuların vücut dili gergin olmadıklarını gösterdi. Eğer G.Saray, zorlu Başakşehir maçını kazanırsa hem moral olarak güçlenecek hem de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyecektir. G.Saray yönetimi oyuncularla da görüşmeler yaptı, Erden Timur- Okan Buruk takımı şampiyonluk konusunda motive etti. Taraftarın Beşiktaş yenilgisi sonrasında verdiği destek, oyuncuların moralini üst düzeye çekti. Dolu tribünlerle G.Saraylı oyuncuların Başakşehir'e karşı müthiş disiplinli oynayıp kazanma duygularını üst düzeyde tutacaklarını düşünüyorum.

"OYNAMA ALIŞKANLIĞINA ZARAR VERMEMELİ"

Galatasaray nasıl bir 11'le sahaya çıkmalı?

Okan Buruk, eğer kadro istikrarında oynama yaparsa bu hamlesi pireye kızıp yorgan yakmaya benzer. Çünkü G.Saray'ın oturmuş bir kadrosu var. Bence Okan hoca, takım üzerinde fazla oynamamalı ve oynama alışkanlığına zarar vermemeli. Mertens'in fiziksel performansını sadece gözden geçirmeli. Ancak Mertens'in NEF Stadı'nda taraftar desteği ile farklı oynadığını da unutmamak gerekir. Benim ideal kadrom şöyle: Muslera-Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe-Torreira, Oliveira- Rashica, Mertens, Kerem-İcardi. Bir uyarım var… Boey son maçlarda hücumu düşünürken savunmayı unutuyor ve arkasına çok adam kaçırıyor. Okan hoca, Boey'i uyarmalı, eğer oyuncu bu yanlışta devam ederse fazla beklemeden Dubois'i sağ beke almalı. Mertens hazır değilse, forvet arkasına Rashica geçip Yunus Akgün kanatta olmalı.