Trabzonspor’dan Kaan Ayhan hamlesi!

Trabzonspor'a hiç beklemediği yerden hiç beklemediği bir teklif geldi… Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Sassuolo adına bordo-mavili yöneticileri arayan bir menajer Kaan Ayhan'ı Trabzonspor'a önerdi.

Şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan milli oyuncu Trabzonspor'a teklif edildi. Menajer, oyuncuyu 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle getirebileceğini iletii.

Trabzonspor yönetimi konu üzerinde çok fazla durmadı. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde Galatasaray'ın, Sassuolo'ya Kaan Ayhan'ın bonservisini almayacağını ilettiği bilgisine ulaşıldı. Bu bilginin doğruluğu hakkında kesin bir bir bilgiye ulaşılması durumunda, Kaan Ayhan için Nenad Bjelica'nın da onay vermesi halinde bir teklif yapılması gündeme gelebilir.

Kaan Ayhan devre arasında geldiği sarı-kırmızılı takımda, 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında ve 3-2 kaybedilen Başakşehir maçlarında 90 dakika forma giydi. Kaan Ayhan'ın 11'de başladığı iki maçı da Galatasaray kaybetti. Bu maçlarda sergilediği performans sonrası da Kaan Ayhan, Okan Buruk'un gözünden düştü. (fotoMaç)