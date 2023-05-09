Belözoğlu’ndan flaş açıklama: ‘Galatasaray’ı çalıştırmam’ demem

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. 42 yaşındaki hoca, "Hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. BenFenerbahçeli Emreyim, beni çok sahiplendiler.Geçmişte büyük cümleler kullanmıştım. Şu anda asla 'Galatasaray'ı çalıştırmam' demem. Vizyoner bir teknik direktör olarak yoluma devam etmek istiyorum. Benim de zamanla gelişeceğim, öğreneceğim şeyler olacaktır" dedi. Maçı ise şöyle yorumladı: "Rakip Galatasaray bile olsa istediğimizsonuçla ayrılamıyorsak, hepimizinpayı var. Tabii ki sorumluluk bende. Daha ofansif oynayabilirdik."