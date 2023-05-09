Belözoğlu’ndan flaş açıklama: ‘Galatasaray’ı çalıştırmam’ demem

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. 42 yaşındaki hoca, "Hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti.Şu anda asla 'Galatasaray'ı çalıştırmam' demem. Vizyoner bir teknik direktör olarak yoluma devam etmek istiyorum. Benim de zamanla gelişeceğim, öğreneceğim şeyler olacaktır" dedi. Maçı ise şöyle yorumladı:. Tabii ki sorumluluk bende. Daha ofansif oynayabilirdik."