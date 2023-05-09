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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Belözoğlu’ndan flaş açıklama: ‘Galatasaray'ı çalıştırmam’ demem

Belözoğlu’ndan flaş açıklama: ‘Galatasaray’ı çalıştırmam’ demem
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. 42 yaşındaki hoca, "Hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Ben Fenerbahçeli Emreyim, beni çok sahiplendiler. Geçmişte büyük cümleler kullanmıştım. Şu anda asla 'Galatasaray'ı çalıştırmam' demem. Vizyoner bir teknik direktör olarak yoluma devam etmek istiyorum. Benim de zamanla gelişeceğim, öğreneceğim şeyler olacaktır" dedi. Maçı ise şöyle yorumladı: "Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Daha ofansif oynayabilirdik."

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Belözoğlu’ndan flaş açıklama: ‘Galatasaray'ı çalıştırmam’ demem
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