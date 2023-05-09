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Giriş Tarihi: 9.5.2023 13:16 Son Güncelleme: 9.5.2023 13:18

Beşiktaş'ta Ellyes Skhiri hamlesi!

Beşiktaş’ta Ellyes Skhiri hamlesi!

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha Ellyes Skhiri’nin peşinde. Siyah-beyazlılar ön libero mevkiine aradığı ismi Bundesliga’da buldu Köln’ün Tunuslu yıldızı Ellyes Skhiri’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Josef de Souza'nın ayrılığının ardından orta saha ve ön libero bölgesine arayışlarını sürdüren, Amir Hadziahmetovic'le birlikte rotasyonu sağlayacak bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların gündemine Köln'le sözleşmesi biten Ellyes Skhiri geldi.

M'Gladbach'ın da istediği Tunuslu oyuncu için ilk görüşme yapılırken olumlu dönüş sağlandı. Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği ön liberolar arasında yer alan Skhiri'nin en büyük özelliği defansif bir oyuncu olmasına rağmen 6 golle oldukça golcü bir oyuncu olması.

KARA KARTAL BÜTÇESİNİ AŞMAYACAK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skhiri, siyah-beyazlıların maaş skalasının üzerinde bir rakam istiyor. Tunuslu yıldız rakamsal olarak şartları aşağı çekerse anlaşma olacak. Skhiri için düşünülen rakam 1-1.2 milyon euro arasında bir maaş, ayrıca 3 yıl için toplam 1.2 milyon euro'yu bulacak bir imza parası. Beşiktaş'ın ön libero için 3 yıllık bütçesi 5 milyon euro. Aksi bir durumda 3 milyon euro bonservis ödenip yılda 700 bin euro'dan 3 yılda 2.1 milyon euro almayı kabul edecek bir ön libero transferi üzerinde çalışılacak. (fotoMaç)

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Beşiktaş'ta Ellyes Skhiri hamlesi!
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