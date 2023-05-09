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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:11

Beşiktaş'ta Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl operasyonu! Şenol Güneş...

Beşiktaş’ta Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl operasyonu! Şenol Güneş...

Beşiktaş yönetimi kiralık olarak forma giyen iki oyuncu için harekete geçti. Şenol Güneş’in olumlu rapor verdiği iki isimden Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor. Redmond’ı ikna turları da devam ediyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışında umutlarını koruyan Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması için de çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı daha önce 4 Transfer yapacaklarını açıklarken bu takviyelerin dışında, takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için de çalışmaları sezon bitmeden hızlandırdı.

TAYFUR 1.5 MiLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, takımda devam etmesi istenen Tayfur Bingöl için önümüzdeki hafta kulübü Alanyaspor ile görüşme kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 1.5 milyon Euro olduğu öğrenilirken, siyah beyazlıların rakamın 750 bin Euro'ya düşürülmesi durumunda Tayfur'un kadroya dahil edileceği ifade edildi.

REDMOND EŞiNi BEKLiYOR
Sezonun en başarılı isimlerinden Nathan REDMOND'un da kalması için ikna görüşmeleri sürüyor. Sezon sonu serbest kalacak olan İngiliz yıldızın eşinin doğumundan sonra karar vereceğini belirtildi.

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Beşiktaş'ta Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl operasyonu! Şenol Güneş...
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