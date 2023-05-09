Fenerbahçe motive etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmayı hak ettiklerini söyledi. Beşiktaş derbisi sonrası birçok insanın arayarak destek verdiğini söyleyen 49 yaşındaki hoca, "dedi. Fenerbahçe'nin 2 puan kaybetmesi hakkında da "Bizi moral olarak, konsantrasyon ve öz güven anlamında olumlu etkiledi. Dünkü maç (önceki gün) bizim için önemli motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında ise tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "İcardi'nin pozisyonunda bir dokunma var gibi gözüktü. Orada çok çabuk karar verildi. Hali Umut Meler, Türkiye'nin şu andaki en iyi, en formda hakemi. Onun da hataları oluyor. Avrupa'da maç yöneten en önemli hakemlerden biri. Genel olarak baktığımızda iyi maç yönetti."Bu sezon takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir karşılaşmasında da şampiyonluğa koşan takımlarını destekledi. Kale arkasında cezalı iki blokta firesiz devir işlemi gerçekleşti. 'Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz' pankartı da dikkat çekti.G.Saray'da ceza sınırındaki 5 isimden biri olan Sacha Boey dün sarı kart gördü. Futbolcu İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.G.Saray evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. 13 Ağustos'ta Giresun'a 1-0 mağlup olan Aslan'ın sonrasında bileği bükülmedi. (13G-2B )Bu sezon Başakşehir'i iki lig maçında da yenen G.Saray (1-0/7-0), rakibine en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.