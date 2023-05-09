Lionel Messi, Al-Hilal’in teklifini kabul edecek!

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız,Al-Hilal ayrıca, 35 yaşındaki futbolcunun ikna olmasını hızlandırmak içinBilindiği üzere Messi, marka elçisi olduğu için ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a gitmiş, PSG de oyuncuyu izinsiz gittiği için kadro dışı bırakarak cezalandırmıştı.