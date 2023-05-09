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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Lionel Messi, Al-Hilal’in teklifini kabul edecek!

Lionel Messi, Al-Hilal’in teklifini kabul edecek!
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yaptığı yıllık 400 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeye hazırlanıyor. Al-Hilal ayrıca, 35 yaşındaki futbolcunun ikna olmasını hızlandırmak için Barcelona'dan eski takım arkadaşları Jordi Alba ve Sergio Busquets'i de kadrosuna katmayı planlıyor. Bilindiği üzere Messi, marka elçisi olduğu için ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a gitmiş, PSG de oyuncuyu izinsiz gittiği için kadro dışı bırakarak cezalandırmıştı. Dün affedilen tecrübeli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

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Lionel Messi, Al-Hilal’in teklifini kabul edecek!
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