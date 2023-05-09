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Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:42

Napoli'de Kim Min Jae iel yollar ayrılıyor! Şartlı serbest kalma...

Napoli’de Kim Min Jae iel yollar ayrılıyor! Şartlı serbest kalma...

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. İngilizler, sözleşmesinde şartlı serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli oyuncuyu kadroya katmanın planlarını yapıyor. ,

Ağustos 2021'de 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, sarı - lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başlamıştı.

SÖZLEŞME YENİLEMİYOR
Kim Min-Jae'nin Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var. 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden dolayı İngiliz ekiplerinin ilgisini çeken Güney Koreli savunmacı, İtalyan ekibinin sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmıyor.

İNGİLİZLER AKLINI KARIŞTIRDI
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United ve Manchester City'nin ilgisi Kim Min-Jae'nin aklını karıştıyor. Napoli'den yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız oyuncunun maaşı, transferinin gerçekleşmesi halinde 6 milyon Euro kadar yükselebilir. Manchester United'ın Kim Min-Jae ile görüşmelere başladığı, scouting çalışmalarının en ince ayrıntısına kadar yapıldığı ifade edildi.

GUARDIOLA'NIN LİSTESİNDE
Manchester'ın diğer kulübü Manchester City'nin de Kim Min-Jae ile ilgilendiği bir gerçek... Öyle ki Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda takımda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ayemeric Laporte'nin yerine transfer etmeyi düşündüğü isimlerin arasında Kim Min-Jae de var.

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Napoli'de Kim Min Jae iel yollar ayrılıyor! Şartlı serbest kalma...
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