Napoli’de Kim Min Jae iel yollar ayrılıyor! Şartlı serbest kalma...

Ağustos 2021'de 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, sarı - lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başlamıştı.

SÖZLEŞME YENİLEMİYOR

Kim Min-Jae'nin Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var. 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden dolayı İngiliz ekiplerinin ilgisini çeken Güney Koreli savunmacı, İtalyan ekibinin sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmıyor.

İNGİLİZLER AKLINI KARIŞTIRDI

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United ve Manchester City'nin ilgisi Kim Min-Jae'nin aklını karıştıyor. Napoli'den yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız oyuncunun maaşı, transferinin gerçekleşmesi halinde 6 milyon Euro kadar yükselebilir. Manchester United'ın Kim Min-Jae ile görüşmelere başladığı, scouting çalışmalarının en ince ayrıntısına kadar yapıldığı ifade edildi.

GUARDIOLA'NIN LİSTESİNDE

Manchester'ın diğer kulübü Manchester City'nin de Kim Min-Jae ile ilgilendiği bir gerçek... Öyle ki Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda takımda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ayemeric Laporte'nin yerine transfer etmeyi düşündüğü isimlerin arasında Kim Min-Jae de var.