Son dakika haberi: MHK Başkanı Lale Orta'dan iddialara flaş cevap! "MHK geri dönüş isteme hakkına sahip"

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta öncesi MHK ve gözlemciler arasında ortaya çıkan iddia alevlenmeye devam ediyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan, MHK Başkanı Lale Orta'nın hakem puanlarının yüksek verilmesi için gözlemcilere mesaj attığı iddiasına cevap geldi.

Lale Orta'nın açıklamaları şu şekilde...

"Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Gözlemciler, atandıkları maçta MHK adına görev yapıyorlar. Süper Lig maçlarında iki gözlemci görev yapıyor. İki gözlemci arasında puan farkı olduğu zaman MHK, o puan farkıyla ilgili geri dönüş isteme hakkına sahip. Bunu da tabii ki yazılı olarak gözlemcilere bildirip, 'notunuzu yükseltin' veya 'notunuzu düşürün' şeklinde değil; 'Bir kez daha gözden geçirin' şeklinde yazılı gönderilir. Gözlemci bunun üzerine notunu değiştirebilir ya da değiştiremeyebilir. Bununla ilgili bir şey yok."