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Giriş Tarihi: 9.5.2023 08:52 Son Güncelleme: 9.5.2023 09:05

Trabzonspor'da Arif Boşluk sürprizi! Uğurcan Çakır'dan özür mesajı...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da Arif Boşluk sürprizi! Uğurcan Çakır’dan özür mesajı...

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Maçta genç yıldız Arif Boşluk'a 11'de yer veren Nenad Bjelica sürpriz bir hamle yaparken, Uğurcan Çakır, ""Hocamıza hayırlı olsun. Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz" diye konuştu.

Fırtına'nın milli eldiveni Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında yerini alarak bordo- mavili formayla 200'üncü resmi karşılaşmasına çıktı. Başarılı kaleci maç sonrası, "Hocamıza hayırlı olsun. Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz" dedi.

ARİF BOŞLUK SÜRPRİZİ
Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, büyük bir sürpriz yaparak genç oyuncu Arif Boşluk'a görev verdi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde A takıma yükselen 19 yaşındaki sol kanat, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Arif, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.

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Trabzonspor'da Arif Boşluk sürprizi! Uğurcan Çakır'dan özür mesajı...
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