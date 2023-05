Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve deprem sözleri! "Bayern Münih beni istemişti"

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkisini gösteren ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası tüm Türkiye adeta tek yürek olmuştu. Depremin ağır hasar verdiği illerden biri de Hatay olurken, Hatayspor ligden çekildiğini açıklamıştı. Hatayspor teknik direkrörü Volkan Demirel'de Alman basınından Sport1'e önemli açıklamarda bulundu. İşte tüm detaylar...

"ALMAN POLİSİ YARDIM YOLLADI"

"Allah'a şükür her yerden yardım geliyor. Özellikle de Almanya'dan. En büyük yardım bagetler ve ekmekler geldi. Alman polisi 480 bin termal battaniye gönderdi. Ben de bu röportaj ile birlikte Almanya'ya bir karşılık vermek istedim. Depremden sonra Hatay'da bir bardak su bile yoktu. Hatay halkının hiçbir şeyi kalmamıştı. Tüm dünyadan insanlar yardım gönderdi ancak halen yeterli yardıma ulaşamadık. Çadırlar çok suluyor, küçük konteynerler var ancak onlarda da 1 kişi yatabiliyor.

"POPÜLERLİĞİMİ KULLANMAK İSTEDİM"

Fenerbahçe'nin eski kalecisi olduğum için var olan popülerliğimi kullanarak Borussia Dortmund, Bayern Münih, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Mainz, Köln gibi Alman kulüplerinin yetkilileri ile görüşüp bazı maçlar organize edebiliriz diye düşündüm. Mainz bizi ilk günden beri destekledi. Ben buraya para bağışlamak istemiyorum, buradaki çocukların sorunları ile ilgilenmek istiyorum. Bunu da kendim için yapmıyorum. Depremi bütün ailem hissetti. Kasımpaşa maçı sebebiyle o gün Hatay'dalardı. O maçın oynandığı gün hayatımdaki son mutlu gündü. Ertesi sabah her şeyi kaybettik. Tanıdığım çok fazla insan hayatını kaybetti. Çocuklarımı da kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Bazı çalışanlarımız enkazın altından saatlerce çıkamadı. Büyük kızım hala olanların etkisini atlatamadı.

"BAYERN VE DORTMUND YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜM"

"Dortmund ve Düsseldorf yetkilileri ile çok pozitif görüşmelerimiz oldu. Takımım ligden çekildi ve gelecek sezon yeni bir takım oluşturmak zorundayız. Mersin'de oynayacağız çünkü Hatay'da oynamamız imkansız. Bayern yetkilileri ile de görüştüm. Halil ve Hamit Altıntop bana çok yardımcı oldu. Dortmund'da da Nuri Şahin çok yardımcı oldu."

"BİR DAHA NEŞELİ BİR GÜN GEÇİRECEĞİMİ SANMIYORUM"

"Atsu'nun attığı gol ile maçı kazandığımız gün her zaman hayatımın en mutlu günü olarak kalacak. Ertesi gün yaşadığımız deprem sonrası o eski neşemi bir daha hiçbir zaman geri kazanamayacağımı düşünüyorum."

"ATSU HARİKA BİR İNSANDI"

"Christian Atsu harika bir insandı. Bir gün elinde zarflarla idmana geldi ve ona 'Hayırdır, evleniyor musun?' dedim. Yılbaşı sebebiyle bütün çalışanlara küçük bir hediye vermek istediğini söyledi. Para onun için hiçbir zaman önemli değildi. Christian her zaman oynamak istedi. Sağlıklı olduğu zaman da oynadı zaten. Oynadığı son maçta golünü attı ancak sonrasında maalesef aramızdan ayrıldı. Hepimiz onu çok seviyorduk ve bu kadar harika bir insanı kaybetmek kolay değil (Ağlayarak). Christian ve sportif direktörümüz her zaman bizimle olacak. Futbolculuk dönemimde çok hata yaptım ancak her hatamdan bir şeyler öğrendim. Bir kaleci olarak rakip takımların en sevdiği oyuncu değildim elbette. Bazı insanlar ile iyi anlaşamadık ama ben kimseyi kışkırtmadım. Yaşanan çoğu şey kazanma hırsımdan dolayı yaşandı. Eğer birileri tarafından yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ancak beni bugün olduğum kişi haline getiren şeyler bunlardı." diye konuştu.

"DAUM'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

"Christoph Daum beni Fenerbahçe'nin birinci kalecisi yapan hocaydı. Bana genç yaşımda formayı verdi. Ona acil şifalar diliyorum. Zihinsel olarak çok güçlü bir insandır, kanseri yeneceğine şüphem yok.

Beni destekleyen tüm hocalarımın kalbimde yeri vardır ancak özellikle birini söylemem gerekirse Daum'u söylerim. Ona çok şey borçluyum."

"BAYERN BENİ İSTEMİŞTİ"

"Oyuncuyken Bayern Münih menajerimle temasa geçmişti. Tabii ki Bayern'de oynamayı çok isterdim. Manuel Neuer'i Schalke döneminden beri tanıyorum. Hastalığını atlatıp yeniden Bayern'in 1 numarası olacaktır. Bazı kaleciler sadece kaleci değildir, Neuer de onlardan biri. Eğer o kadrodaysa, o oynar. Tıpkı Buffon gibi."

"MESUT ÖZİL 'ESKİ MESUT' DEĞİLDİ"

"Mesut Özil'in futbol yeteneklerini anlatmamıza gerek yok ancak kariyerinizin sonuna geldiğinizde artık eski haliniz gibi olmuyorsunuz. Mesut, Fenerbahçe'ye geldiğinde çok büyük beklentiler vardı. Maalesef beklenen performansı gösteremedi ve Fenerbahçe ondan yararlanamadı.

Biraz içine kapanık bir insan ama herkes kendi hayatından sorumludur sonuçta. O dönemde çok fazla sakatlık yaşadı ve onun en büyük sorunu hiçbir zaman tam anlamıyla sağlıklı olmamasıydı. Mesut'u çok seviyorum ve hayatında mutluluklar diliyorum."