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Giriş Tarihi: 10.5.2023 11:03

Beşiktaş'ta Nathan Redmond operasyonu!

Beşiktaş’ta Nathan Redmond operasyonu!

Beşiktaş'ta Nathan Redmond seferberliği yaşanıyor. Yönetim, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız hücumcunun kontratını uzatmak için temaslarını hızlandırdı. Geleceğine eşinin doğumu sonrası karar vermek isteyen Redmond, İngilizlerin radarında...

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışında umutlarını koruyan Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması için de çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı daha önce 4 transfer yapacaklarını açıklarken bu takviyelerin dışında, takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için de çalışmaları sezon bitmeden hızlandırdı.

Sezonun en başarılı isimlerinden Nathan Redmond'ın kalması için ikna görüşmeleri sürüyor. Sezon sonu serbest kalacak olan İngiliz yıldızın, eşinin doğumundan sonra karar vereceği belirtildi. İngiliz ekiplerinin radarında bulunan Redmond için yönetim, büyük mesai harcıyor. (Fanatik)

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Beşiktaş'ta Nathan Redmond operasyonu!
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