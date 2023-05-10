Dele Alli’nin yerine Pep Biel geliyor!

Sezon başında Everton'dan kiralanan ve Siyah-Beyazlı forma ile beklenen performansı veremeyen Dele Alli, sezon sonunda resmen takımdan ayrılacak.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon planlamasında Dele Alli'nin yerine alınacak oyuncuyu belirledi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal, Olympiakos'un başarılı orta sahası Pep Biel ile ilgileniyor. Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i de listeye alan Siyah-Beyazlılar'ın ilk tercihini Biel'den yana kullanacağı öğrenildi.

"ŞENOL GÜNEŞ TAKİP EDİYOR"

Yunan basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanyol oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. Beşiktaş'ın yakın zamanda resmi bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor." (Akşam)