G.Saray ‘bitti’ derse yanar!

FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIKLA DEVAM EDEMEZ!

GÜNEŞ İLE SEZONA BAŞLASAYDI ŞAMPİYONDU

Galatasaray'ı şampiyon ilan etmek isteyenler, bu düşünceleriyle kötülük yapar. Rakiplerin matematiksel şansı devam ederken bu ayrıntıyı görmezden gelmek zafer sarhoşluğudur.Bu büyük bir avantaj. Ancak G.Saray camiası, teknik heyeti ve futbolcular Başakşehir zaferi sonrası 'Bu iş bitti, biz şampiyonuz' yanılgısına ve saplantısına girmemelidir. Oyuncuların ayakları yere basmalı,maçlarından alınacak 9 puan, G.Saray'ı şampiyon yapar.Galatasaray şampiyonluk ipine elini dokundurdu diyebiliriz. En yakın rakibine karşı hem puan hem averaj avantajı var. Galatasaray kalan 4 resmi maçının birini kazanıp F.Bahçe ve diğer bir rakibiyle berabere kaldığı takdirde yine ligi şampiyon olarak bitirebiliyor. F.Bahçe'ye mağlup olmadığı takdirde 7 puan kaybetse bile zafere ulaşabiliyor.Rakipleri açısından baktığımızda da bunun yaratacağı baskı, Galatasaray'ı daha önceki haftalarda da şampiyon yapabilir.İki Galatasaray var; Seyrantepe'de adeta 'yenilmez' olan bir takım ama deplasmanda skoru alamadığı anda hatalar yapmaya başlayan ikinci takım.İkisi deplasman, biri Fenerbahçe ile. Çok büyük bir avantaj var cebinde. Bunu da Fenerbahçe'den daha iyi yönetiyorlar.Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinden sonra Başakşehir maçı, Galatasaray için daha büyük önem kazandı ve bu maçta alınan 3 puanla en yakın rakiplerine 5 puanlık bir avantaj yakaladı.Ama bir başka gerçek var ki matematiksel olarak şampiyonluğu garantilemek gerekmekte."Galatasaray şampiyonluk kapısını iyice araladı" diyebiliriz. Ancak "Galatasaray şampiyon" dersek rakipleri İstanbulspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a, onların oyuncularının emeklerine büyük saygısızlık yapmış oluruz."Kesin şampiyon" dememiz için İstanbul ve Ankaragücü maçlarını beklemekte fayda var amaBaşkan Ali Koç, sezon başında 5 transfer yapacaklarını söyledi ama Jesus'un isteğiyle 10'un üzerinde transfer yaptı.Jesus'un eline un, şeker, yağ verildi ama Portekizli hoca bazen tatlıyı yaptı, bazen ayarları tutturamadı. Son 4 şampiyona bakalım, G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor… Bu 4 takım kupayı yerli teknik adamlarla kaldırdı. Başkan Koç, yeni dönemde ya güçlü yerli bir teknik adamla devam etmeli ya dagibi oyun yapısında kaliteli yabancı bir hocayı getirmeli.Bu seneki sorun, teknik heyetteydi. Ali Koç'un belki 5 yıllık icraatı anlamında tartışılacak süreci olabilir ama bu sezonu Koç üzerinden değerlendirmek yanlış olur.Ben Jesus'un burada kalmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bu kadar iyi başlayıp devam eden bir sezonu kötü bitirmek yönetim açısından da hocaya karşı değişim kararını ortaya çıkartabilir.Jesus'u eleştireceğiz. Forvetlerin birinden vazgeçip, bir orta saha fazla oynasaydı, bu soru da karşımızda olmayacaktı. Fenerbahçe kulüp olarak başarılı bir sezon geçiriyor. Kadın voleybol ve basketbolda öyle. Futbol takımı; Sevilla'yı elinden kaçırdı, kupa ve ligde hâlâ iddialı…Burada bir karar verilecek; sorun Jesus mu, kadro mu, hakemler mi? Ali Koç beş yıllık süresinin en iyi başkanlık dönemini bu sezon geçirdi.Sezon başlangıcında gerek Avrupa gerekse de Süper Lig'de mükemmel sayılabilecek bir takım vardı. Fakat Giresunspor'a karşı kendi sahasında mağlup olduktan sonra lige verilen Dünya Kupası arasını, Fenerbahçe'nin ritmini kaybetmesinin en büyük nedeni olarak görüyorum. Hâlâ matematiksel olarak şampiyonluk şansı olsa da bu, oynayacağı maçlarda alacağı puandan çok rakibinin yapacağı puan kayıplarına bağlı.Sezon başında Fenerbahçe camiasına hayaller kurduran Jesus, haftalar geçtikçe saplantılarının esiri olmaya, F.Bahçe'ye pranga olmaya başladı.Fenerbahçe şampiyon olsa bile Jesus'la devam edilmemeli. Fenerbahçe şampiyon olamazsa değil Jesus'un kalması, Sayın Ali Koç'un da devam edebileceğini düşünmüyorum. Hiçbir büyük camia 5. yılında hiç şampiyonluk alamayan bir başkanın arkasında durmaz. Ali Koç'un futboldaki bu istikrarlı başarısızlıkla devam etmesi zor.Aslında konu, Şenol hocadan daha ziyade Beşiktaş gibi bir camiayı sıradan bir teknik adamın başarılı yapabileceği noktasında karar alanların yetkinliği. Çapı küçük olanların kendilerinden çapı daha küçük olanlarla çalışma düşünceleri, Beşiktaş'a iki sezonu kaybettirdi. Şenol hoca bu sezon başı değil çok daha önce gelmeliydi. Bu durumun da yönetimin artık istifa noktasına geldiği bir sürecin mecburiyetinden doğduğunu da görmek lazım. Elbette daha önce gelseydi bugün Beşiktaş çok daha farklı şeyler konuşuyor olurdu. Aslında ilk ciddi sinyal F.Bahçe maçında tribünlerin ciddi bir şekilde ortaya koyduğu reaksiyondu. Burada değişim olsaydı Beşiktaş, bu sürece 5 maç önce başlamış olurdu.: İsmael'in seçtiği sistem saçmaydı. Şenol hoca analitik düşündü. Amerika'yı yeniden keşfetmedi. Problemli oyunculardan, gürültü çıkarmadan kurtuldu. Kadroyu kendine inandırdı. Aboubakar, Amir ve Colley gibi de üç önemli transfer yaptı yönetim. Tek başına Aboubakar'ın katkısı da yadsınamaz. Güneş bu kadroyu iyi organize etti. Sezon başı Aboubakar olmadığı için, başka şeyler yaşanır mıydı? Sanmam.Sezon başından bugüne kadar köprünün altından çok sular geçti. Sezon başındaki takımla bugünkü takım arasında farklar var. Bir de Şenol Güneş geldikten sonra hem takım bütünselliği hem de oyuncu performanslarının üst düzeye çıktığı bir gerçek. Bugün gelinen noktada ikincilik şansı yüksek, hatta şampiyon olabilecek bir seviye var. Ama futbolda keşkeler yok. Sezon başı Şenol Güneş'le başlansa daha farklı bir sonuç ortaya çıkar mıydı? Bu olmadığı için konuşmak gereksiz.Beşiktaş sezona Şenol Güneş'le başlasaydı şu hafta itibarıyla lider, sezon sonu da şampiyondu. Kimse kusura bakmasın, Katar'ın U23 Milli Takımı'nın hocası Pinheiro'yla ve ardından İsmael'le büyük hayaller kurmak, Türkiye'nin ve dahi evrensel futbolun gerçekçiliğinden uzak, romantik düşüncelerdi. Bunu bugün değil, Pinheiro ve İsmael gündeme geldiğinden beri dile getirdim. Haklı çıkmanın burukluğunu yaşıyorum. Büyük takım çalıştırmanın, şampiyonluk stresi yönetmenin başka bir seviye ve tecrübe gerektirdiği sanırım bir kez daha görülmüştür.