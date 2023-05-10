Napoli’de Kim Min Jae için çılgın teklif!

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min Jae, sezon başında 18 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olmuştu. Güney Koreli savunmacı İtalya'daki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşarken gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Napoli, Kim Min Jae için yeni bir sözleşme hazırlığında olsa da dünya devi transfer için dev bir bütçe ayırdı. İşte transferdeki ayrıntılar...

NAPOLI'DEN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport, Kim Min Jae için yeni bir iddiada bulundu. Haberde Napoli'nin yıllık maaşı 2 milyon euro olan Güney Koreli yıldıza yıllık 6 milyon euro teklif yaptı ve beklemeye geçti.

Haberin detayında Napoli'nin Kim Min Jae'ye önerdiği yıllık 6 milyon euronun İtalya için ulaşılamaz rakamlar olduğunun altı çizilirken "Manchester takımları Kim'i ikna etmek istiyor ve Napoli'nin önerdiği yeni sözleşmedeki en büyük engel olarak ön plana çıkıyorlar. United onu bir süredir gözlemliyor ve scouting çalışmaları en ince ayrıntısına kadar yapılmış durumda. Ancak kulübün satışına yönelik hamleler, Kırmızı Şeytanların manevralarını sınırlıyor. Bunun yerine Manchester City'nin hazır staratejisi ön plana çıkıyor. Guardiola'nın Manchester City'si bu transferde daha favori konumda." denildi.

THE SUN'DAN KIM MIN JAE İÇİN UNITED İDDİASI

Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae için Premier Lig devi Manchester United oldukça istekli durumda. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde bulunan 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 15 milyon euro daha fazlasını Napoli'ye ödemeye hazır.

Teknik direktör Erik ten Hag'ın özellikle istediği Güney Koreli stoperin transferini garanti altına almak isteyen Manchester United'ın kısa süre içinde Napoli'den yanıt beklediği ifade edildi.

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A şampiyonluğuna ulaşan 26 yaşındaki stoper, çıktığı 43 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.