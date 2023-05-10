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Giriş Tarihi: 10.5.2023 17:41

TFF Başkanı Büyükekşi, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu ziyaret etti

AA
TFF Başkanı Büyükekşi, Yeni Mersin İdman Yurdu’nu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yeni tesis yatırımları, futbolcuların altyapıdan yetişmesi için son derece önemli." dedi.

Büyükekşi, TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu'nun tesislerinde inceleme yaptı, Kulüp Başkanı Metin Saltık'tan bilgi aldı.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, yeteri kadar tesis bulunmamasının büyük problem olduğunu söyledi. Özellikle şehir takımlarının tesis konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yıl sonunda, yeni sezonda, yeni yapacakları sahaları yetiştirebilirler. Çünkü burada bir tane daha antrenman sahası yapmak istiyorlar. Onun için biz bugün gerek Adana Demirspor, gerek Yeni Mersin İdman Yurdu'nda yaptığımız araştırma gezilerinde, genelde tesis eksikliği gözümüze çarpıyor. Yeni tesis yatırımları, futbolcuların altyapıdan yetişmesi için son derece önemli. Bu 3. Lig'de de aynı, 2. Lig'de, 1. Lig'de, Süper Lig'de de aynı. İnşallah bütün kulüplerimize belli bir çizgiye getirebilmek için en önemli konumuz, akademi konusu. Bu kulüplerimiz de inşallah zaman içerisinde bu çizgiye gelecekler diye temenni ediyorum."

Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Metin Saltık da ziyaretlerinden dolayı TFF yönetimine teşekkür etti. Tek gayelerinin desteklerle tesis sorunlarını aşmak olduğunu kaydeden Saltık, "Çünkü Mersin gerçekten futbol şehri. Çok yetenekli kardeşlerimiz, oyuncularımız var. Başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Tamamen Türk futboluna hizmet etmelerini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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TFF Başkanı Büyükekşi, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu ziyaret etti
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