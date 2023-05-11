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Giriş Tarihi: 11.5.2023 22:55

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü için tebrik mesajı

İHA
Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe Kulübü için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de final mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü için tebrik mesajı
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