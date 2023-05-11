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Giriş Tarihi: 11.5.2023 14:34

Fatih Terim'den 100 bin TL'lik "Onur" davası!

Fatih Terim’den 100 bin TL’lik Onur davası!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, hakaretler için mahkemeye gitti. Terim, kendisine hakaret ederek onur, şeref ve haysiyetini rencide ettiği ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiye manevi tazminat davası açtı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ederek onur, şeref ve haysiyetini rencide ettiği ve kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu iddiasıyla kulüp genel kurul üyesi Arif Hikmet Çalıkoğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Terim'in avukatları Çalıkoğlu'nun daha önce de hakaretten hem ceza mahkemesinde ceza aldığını hem de hukuk mahkemesinde tazminata hükmedildiğini hatırlatırken dilekçede şu ifadeleri kullandılar:

"Müvekkilin kamuoyu ve sevenlerinin gözü önünde prestijini ve saygınlığını zedelemeye çalışan, haksız ve hukuka aykırı eylemlerini alışkanlık haline getiren davalının 100 bin TL'lik manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz."

(Fanatik)

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Fatih Terim'den 100 bin TL'lik "Onur" davası!
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