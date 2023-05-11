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Giriş Tarihi: 11.5.2023 16:48

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için harakete geçildi!

Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat için harakete geçildi!

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleyi devralan ve sergilediği performansla beğeni toplayan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Alay Bayındır'ın ameliyat olmasının ardından kaleci devralan İrfan Can Eğribayat, oynadığı 5 maçta sergilediği performansla beğeni topladı. 5 lig maçında maç başına 2.6 kurtarış ortalaması tutturan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 1.4 gol gördü.

Sarı lacivertlilerin 15 Nisan'da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat'ın, kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahası içinden geldi. Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu.

OPSİYON BEDELİ 1.2 MİLYON EURO
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, bonservisi Göztepe'de bulunan İrfan Can'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için adım atacak. Bir yıllığına kiralık olarak Transfer edilen genç file bekçisinin satın alma opsiyon bedeli 1.2 milyon euro olarak açıklanmıştı.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için harakete geçildi!
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