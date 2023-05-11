Jason Denayer’den transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni sezondaki savunma transferi hedeflerinden biri olan Jason Denayer, geleceğine dair açıklamada bulundu. Tecrübeli stoper, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir." diye konuştu.

27 yaşındaki stoperin Shabab Al-Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Jason Denayer, bu sezon Dubai ekibinde şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 861 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Belçikalı stoper, skora etki edemedi. (Akşam)