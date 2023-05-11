Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jason Denayer'den transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.5.2023 16:26

Jason Denayer'den transfer açıklaması!

Jason Denayer’den transfer açıklaması!

Transferde adı Beşiktaş ile gündeme gelen Shabab Al-Ahli forması giyen Jason Denayer'den transfer açıklaması geldi.

Beşiktaş'ın yeni sezondaki savunma transferi hedeflerinden biri olan Jason Denayer, geleceğine dair açıklamada bulundu. Tecrübeli stoper, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir." diye konuştu.

27 yaşındaki stoperin Shabab Al-Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Jason Denayer, bu sezon Dubai ekibinde şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 861 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Belçikalı stoper, skora etki edemedi. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorununu çözeceğiz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ'te önemli açıklamalar: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
Benim de İnce’ye bir çağrım var
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Jason Denayer'den transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA