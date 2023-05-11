Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yabancı sayısı için istekleri ortaya çıktı!

Türk futbolu, Cuma günü açıklanacak yeni yabancı futbolcu kuralına kilitlendi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, açıklama öncesinde 3 büyüklerin taleplerini duyurdu.

İşte Özbostan'ın yazısı;

Yabancı futbolcu meselesi yarın çözüme kavuşuyor.. Futbol Federasyonu Yönetimi, Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek, yabancı meselesine nokta koyacak. Konuyla ilgili hem Kulüpler Birliği hem de teknik adamlarla ayrı ayrı toplantılar yapıldı. Bir kere şunu yazalım; hâlâ Kulüpler Birliği'nde bu konuda bir mutabakat yok, ortak fikir ve akıl yok.. Zaten son zamanlarda birliğin ortak noktada uzlaştığı bir konu olmadı.

F.BAHÇE: 8+3 DEVAM ETSİN G.SARAY: SAHADA 11 OLSUN BEŞİKTAŞ: SERBEST KALSIN

Özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim, birliği de temelinden sarstı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, geçmişteki başkanlar gibi birlik-beraberlik sağlayamadı. Sayın Koç'un özellikle Galatasaray yöneticisi Erden Timur'u hedef alan sözleri, birlikteki keyifleri kaçırdı. Biz yabancı meselesine dönersek, Fenerbahçe 8+3'ün devam etmesinden yana...

Galatasaray, sahada 11 yabancıya izin verilmesini istiyor. Beşiktaş, G.Antep ve Hatay maçlarının tescil edilmemesini talep ediyor. Birliğin desteğini bekledi.. Bu konuda da fikir ayrılığı vardı.. Yani Beşiktaş'ın gündemi farklıydı. Ama siyah-beyazlı takım serbest kalsın düşüncesinde..

"SORUNLARI ÇÖZEN DEĞİL SORUNLAR ÜRETEN BİRLİK!"

Futbolun sorunlarını, dertlerini çözmek için bir araya gelen kulüp başkan ve yöneticilerinin deprem felaketi hariç son zamanlarda ortak bir noktada uzlaştıkları bir konu olmadı.

Yabancı sayısı için TFF'nin 4 formülü var. Sınırsız yabancı da bunlardan biri ama 8+3 dahil farklı formüller de gündemde.. Kulüpler Birliği yarın bir mutabakat sağlayamazsa TFF bir karar verecektir.

"22 MİLYAR TL BORÇLARI VAR"

Kulüplerin borcu ortada.. Yabancı futbolcu sayısını bu yapıda serbest bırakmak bir çılgınlıktır.. Özellikle Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borç rakamı 22 milyar TL. Döviz olarak bu rakam yaklaşık 1.1 milyar Euro.. Ortada böyle bir tablo varken daha çok yabancı almayı istemek ne kadar doğrudur! Peki ya başarı! Bugün Avrupa'da yoluna devam eden takımımız yok. Türkiye'de şampiyon olmanın tek başarı olduğu bir kriterde, mali yapıları felaket olan kulüplerin yabancı oyunculara aktardıkları dövizlere ülkemiz için yazık değil mi?

"BİZ TOP ÇEVİRMİYORUZ HABER YAPIYORUZ"

Sosyal medyanın çok popüler olduğu bugünlerde maçlar burada oynanıyor. Hatta artık seçimler için bile! Binbir yalan almış başını gidiyor. Algının en kralını yapan binlerce hesap var. Ama hayat başka bir şey. Saha da öyle...

Şöyle bir haberlere baktığımız zaman da kulüpçülük oynamadan ne duyuyorsak araştırıp yazıyoruz. Çıkıp, "Yok öyle bir şey" diyorsa bir yönetici ya da bir kişi, bilin ki yüzde 99 doğru söylemiyordur...