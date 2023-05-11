Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Artem Dovbyk için düğmeye basıldı

Trabzonspor'a gelmek isteyen Artem Dovbyk için pazarlıklar başladı. Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı forvet, daha önce yaptığı bir açıklamada kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti. Ancak şu ana kadar yurt dışından istediği teklifleri alamayan Dovbyk, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber göndererek, "Hâlâ benimle ilgileniyorsanız görüşelim" demişti. Bjelica'nın da onay verdiği isim için pazarlık maratonu başladı.. Hem oyuncunun kulübü Dnipro ile 6 aylık sözleşmesinin kalması hem de gelmeyi istemesinin, transferi hareketlendirmesi bekleniyor.







NACİ ÜNÜVAR'IN KONTRATI FESHEDİLDİ



Trabzonspor kulübünde, Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavililer, sezon başında Ajax'tan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bilindiği üzere 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 27 Nisan'da yapılan antrenmanda sakatlanmış ve sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmişti. Bu sezon 13 maçta forma giyebilen Naci Ünüvar, 3 gol atıp 1 asist yaptı.