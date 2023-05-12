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Giriş Tarihi: 12.5.2023 07:27

Mauro Icardi Galatasaray'ı şampiyonluğa koşturuyor

Mauro Icardi Galatasaray’ı şampiyonluğa koşturuyor

15 golünün yanı sıra 7 asisti ile 22 kez skor katkısı veren ve her 69 dakikada bir tabelayı değiştiren Mauro Icardi, Galatasaray’ı şampiyonluğa koşturuyor.

Süper Lig'de 20 maça çıkan Mauro İcardi, 15 kez ağları sarsarken 7 gol pası verdi. 1531 dakika sahada kalan İcardi ortalama 69 dakikada bir tabelayı değiştirdi. Arjantinli forvet, kritik golleri ve asistleriyle G.Saray'a ekstra 14 puan kazandırdı ve takımının zirvede arayı açmasını sağladı. Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında skoru belirleyen isim olan İcardi ayrıca 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisine 1 gol-1 asistle damgasını vurmuştu. 30 yaşındaki dünya yıldızı 6-0 biten Kayserispor maçında da hat-trick yapmıştı. Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek Mauro İcardi için sarı-kırmızılı yönetim şartları sonuna kadar zorlayacak. G.Saray'da kalmak istediğini söyleyen golcü isim için PSG ile görüşmeler başlayacak.

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Mauro Icardi Galatasaray'ı şampiyonluğa koşturuyor
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