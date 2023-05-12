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Giriş Tarihi: 12.5.2023

Mavi Şimşekler’in Başkanı Murat Sancak, Adana’da SABAH Spor’a konuştu: Biz olmazsak büyük olamazlar

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Mavi Şimşekler’in Başkanı Murat Sancak, Adana’da SABAH Spor’a konuştu: Biz olmazsak büyük olamazlar
Futbol; gittiği her yeri güzelleştiriyor, coşkuyu artırıyor. Çoğu zaman gerginliği ve tartışmaları ile gündemi meşgul etse de futbol omuz omuza verildiği zaman bir başka güzel. TFF'nin depremzede çocuklara destek olmak amacıyla organize ettiği 'TFF ile Omuz Omuza Gösteri Maçı'nin ikincisi için gittiğimiz Adana ve Mersin'de bunu bir kez daha gördük. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la buluşmasından önce biz de Mavi Şimşekler'in tesislerini gezme ve nevi şahsına münhasır başkanıyla sohbet etme şansını bulduk.



'DEMİR İYİ OYNADI, BEŞİKTAŞ'I ZORLADI' DİYEN YOK
İstanbul basınını karşısında görünce sözlerine sitemle başladı başkan... "Hep üç büyükler, üç büyükler. Kardeşim Anadolu kulüpleri olmadan büyük olunur mu? Oynayıp dursunlar bakalım kendi aralarında" dedi ardından ikinci serzenişi geldi. Beşiktaş'la 3- 3 berabere kalıyoruz, yapılan yorumlar, 'Beşiktaş öyle kötü böyle kötü. Niye öyle oynadı?' yorumları yapılıyor. "Demir iyi oynadı, Beşiktaş'ı zorladı, puanı aldı" diyen hiç kimse yok.

MERSİN ARTIK SÜPER LİG'DE!
olmayan Mersin, yeni sezonda futbol coşkusunu en büyük şekilde yaşayacak. 4 Büyükler ve dünya yıldızlarını canlı izleme şansı bulacaklar. Çünkü Erdemli Tesisleri ve Mersin Stadı, Hatayspor'un yeni evi olacak. Mersinliler, önceki gün yapılan Omuz Omuza maçında Volkan Demirel ve Hatayspor'a vereceği desteğin provasını yaptı bir bakıma. İlgi, alaka büyüktü. Volkan hoca, maç esnasında yedek kulübesinde bile fotoğraf isteklerini kırmadı. Biz de bu anı kaçırmadık. Ama şu da bir gerçek ki Demirel depremde sergilediği duruşla artık bu ülkedeki her şehrin çocuğu.



BALOTELLİ HÂLÂ KEBAP İSTİYOR!
TFF Başkanı Büyükekşi ve ekibini yemekte ağırlayan Sancak, bizleri de unutmadı. 'Kebap sosyetik olmaz, sizi salaş ama güzel bir yere götüreceğim' diyen Sancak ile kebap muhabbeti yapmasak olmazdı. İşte o diyaloglar:
İyi kebap nasıl olur başkanım? Kıyma kebabı… Hiçbir şey katmayacaksınız. Kebap dediğin sade olur. Süse gerek yok.
Siz aslında Siirtlisiniz. Siirt mutfağı mı Adana mutfağı mı? Siirt... Arap mutfağı her zaman öndedir. Daha güzeldir.
Transfer yaparken kebap faktörünü devreye sokuyor musunuz? Mario Balotelli'ye bile böbrek, dalak, koç yumurtası hepsini yedirdim.
Ama gitti! Ama hâlâ yemek istiyor.
Gönderecek misiniz istediklerini? Bakacağız

FUTBOLUN GÜLEN YÜZÜ!
OMUZ Omuza maçları futbolun güzel yüzünü görmek için iyi bir fırsat. Depremzede çocukların eski ve yeni futbolcularla sahadaki birlikteliğini izlemek keyifli. Ufaklıkların gol atması için verilen çaba, gollerden sonra yaşanan sevinç, gollerde herkesin mutlu olması ayrı bir boyut
ORGANIZASYONUN sunuculuğunu yapan Halil Bal, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında da sahnede varmış. O gece nasıldı deyince cevabı, "Sahur vakti geldi artık evinize gidin diye sahnede yalvarıyordum herkes eğlenmeye devam ediyordu. Trabzon bitti demeden bitmedi gece" oldu.

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Mavi Şimşekler’in Başkanı Murat Sancak, Adana’da SABAH Spor’a konuştu: Biz olmazsak büyük olamazlar
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