Mavi Şimşekler’in Başkanı Murat Sancak, Adana’da SABAH Spor’a konuştu: Biz olmazsak büyük olamazlar

utbol; gittiği her yeri güzelleştiriyor, coşkuyu artırıyor. Çoğu zaman gerginliği ve tartışmaları ile gündemi meşgul etse de futbol omuz omuza verildiği zaman bir başka güzel. TFF'nin depremzede çocuklara destek olmak amacıyla organize ettiği 'TFF ile Omuz Omuza Gösteri Maçı'nin ikincisi için gittiğimiz Adana ve Mersin'de bunu bir kez daha gördük.İstanbul basınını karşısında görünce sözlerine sitemle başladı başkan... "Hep üç büyükler, üç büyükler.Oynayıp dursunlar bakalım kendi aralarında" dedi ardından ikinci serzenişi geldi. Beşiktaş'la 3- 3 berabere kalıyoruz, yapılan yorumlar, 'Beşiktaş öyle kötü böyle kötü. Niye öyle oynadı?' yorumları yapılıyor.diyen hiç kimse yok.olmayan Mersin, yeni sezonda futbol coşkusunu en büyük şekilde yaşayacak. 4 Büyükler ve dünya yıldızlarını canlı izleme şansı bulacaklar. Çünkü Erdemli Tesisleri ve Mersin Stadı, Hatayspor'un yeni evi olacak. Mersinliler, önceki gün yapılan Omuz Omuza maçında Volkan Demirel ve Hatayspor'a vereceği desteğin provasını yaptı bir bakıma. İlgi, alaka büyüktü. Volkan hoca, maç esnasında yedek kulübesinde bile fotoğraf isteklerini kırmadı. Biz de bu anı kaçırmadık. Ama şu da bir gerçek ki Demirel depremde sergilediği duruşla artık bu ülkedeki her şehrin çocuğu.Başkanı Büyükekşi ve ekibini yemekte ağırlayan Sancak, bizleri de unutmadı. 'Kebap sosyetik olmaz, sizi salaş ama güzel bir yere götüreceğim' diyen Sancak ile kebap muhabbeti yapmasak olmazdı. İşte o diyaloglar:İyi kebap nasıl olur başkanım? Kıyma kebabı… Hiçbir şey katmayacaksınız. Kebap dediğin sade olur. Süse gerek yok.Siz aslında Siirtlisiniz. Siirt mutfağı mı Adana mutfağı mı? Siirt... Arap mutfağı her zaman öndedir. Daha güzeldir.Transfer yaparken kebap faktörünü devreye sokuyor musunuz? Mario Balotelli'ye bile böbrek, dalak, koç yumurtası hepsini yedirdim.Ama gitti! Ama hâlâ yemek istiyor.Gönderecek misiniz istediklerini? BakacağızOMUZ Omuza maçları futbolun güzel yüzünü görmek için iyi bir fırsat. Depremzede çocukların eski ve yeni futbolcularla sahadaki birlikteliğini izlemek keyifli. Ufaklıkların gol atması için verilen çaba, gollerden sonra yaşanan sevinç, gollerde herkesin mutlu olması ayrı bir boyutORGANIZASYONUN sunuculuğunu yapan Halil Bal, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında da sahnede varmış. O gece nasıldı deyince cevabı, "Sahur vakti geldi artık evinize gidin diye sahnede yalvarıyordum herkes eğlenmeye devam ediyordu. Trabzon bitti demeden bitmedi gece" oldu.