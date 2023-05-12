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Giriş Tarihi: 12.5.2023 11:56

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jesus sonrası öncelik Montella'da! Diğer adaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jesus sonrası öncelik Montella’da! Diğer adaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jesus’un durumu belirsizliğini korurken, bir ara Trabzonspor’un da istediği İtalyan teknik adam listeye girdi. Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman isimleri de gündemde...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Portekizli çalıştırıcının, gelecek sezon kalıp kalmayacağı netleşmezken teknik adam alternatifleri de masada.

Jesus'la yola devam edilmezse, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da listeye girdi. 48 yaşındaki İtalyan hoca bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. T

araftar da sosyal medyada özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Montella'nın ismini öne çıkarıyor. Diğer adaylar Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman da gündemdeki yerini koruyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jesus sonrası öncelik Montella'da! Diğer adaylar...
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