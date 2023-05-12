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Giriş Tarihi: 12.5.2023 11:30

Son dakika haberleri: Türk futbolunda gözler Riva'da! Yabancı sayısı belli oluyor...

Son dakika haberleri: Türk futbolunda gözler Riva’da! Yabancı sayısı belli oluyor...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası, futboldaki yeni yabancı sayısı bugün belli olacak.

TFF'nin bugün Kulüpler Birliği ile yapacağı toplantının ardından yeni sezondaki yabancı sayısını açıklaması bekleniyor. Daha önce hem başkanlar hem de teknik direktörlerle bir araya gelen TFF Çalışma Heyeti, konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu. Ancak Süper Lig ekipleri formül üzerinde uzlaşma sağlayamadı.

Fenerbahçe 8+3'ün devam etmesini isterken Galatasaray hem sahada hem de transferde sınırsız yabancı istemişti. Beşiktaş ise genel olarak yabancının serbest bırakılmasından yana. Trabzonspor görüş belirtmezken, Anadolu ekiplerinden de farklı formüller gelmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün yapılacak toplantıda düşündükleri 4 senaryoyu başkanlarla paylaşacak. SABAH Spor'un aldığı bilgiye göre, TFF sahada 11 yabancı olmasına soğuk bakıyor.

BİR GÖRÜŞ

MURAT ÖZBOSTAN: RADİKAL BİR KARAR ŞART: SAHADA 5, TOPLAM 10!

Türkiye'de futbolun yeniden kendine gelip, altyapıdan daha çok oyuncunun A Takıma monte edilmesi için yabancı sayısının sahada 5, kadroda ise 10 olması gerektiğini düşünüyorum. Benimki çok radikal bir düşünce! Tabii ki olmasını beklemiyorum ama bir devrim yapmak gerekiyorsa, 5 yıl boyuncu Türk futbolu böyle bir formülle yoluna devam etmeli. Kulüpler sürekli ekonomik krizden bahsederken, sadece 4 büyüklerin toplam borcu 22 milyar TL olmuşken bu konuya kulüplerin destek olması gerek. Böyle bir karar çıkarsa kimse, 'Uluslararası kulvarlarda başarılı olamayız' demesin. Zaten Avrupa'da halimiz ortada.

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Son dakika haberleri: Türk futbolunda gözler Riva'da! Yabancı sayısı belli oluyor...
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