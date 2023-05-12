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Giriş Tarihi: 12.5.2023 20:04

U16 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş

DHA
U16 Gelişim Ligi’nde şampiyon Beşiktaş

U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.

U16 Gelişim Ligi final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, 38'inci dakikada Cumali Gürsel'in golüyle 1-0 önde kapattı.

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, 48'inci dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. 59'uncu dakikada Ozan Sevim, attığı golle skoru belirledi: 3-0.
Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, U16 Gelişim Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.

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U16 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş
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