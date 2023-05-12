UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali için açıklama! İddialara yanıt...

"AKSİ BİR YÖNDE GÖRÜŞME OLMADI"

UEFA: "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı."

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 euro, 2. Kategori 490 euro, 3. Kategori 180 euro, 4. Kategori 70 euro olarak belirlenmişti.