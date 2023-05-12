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Giriş Tarihi: 12.5.2023 13:57 Son Güncelleme: 12.5.2023 15:16

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için açıklama! İddialara yanıt...

UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali için açıklama! İddialara yanıt...

UEFA, Haizan ayında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyon Ligi Finali hakkında açıklama yaptı. UEFA, "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı." dedi.

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili iddialara açıklama getirdi. 10 Haziran tarihinde İstanbul'da oynanacak olan finalin başka bir şehre alınacağı iddia ediliyordu.

"AKSİ BİR YÖNDE GÖRÜŞME OLMADI"

UEFA: "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı."

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 euro, 2. Kategori 490 euro, 3. Kategori 180 euro, 4. Kategori 70 euro olarak belirlenmişti.

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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için açıklama! İddialara yanıt...
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