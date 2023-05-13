Beşiktaş’tan Batista Mendy hamlesi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için harekete geçti.

Birçok isimle ilgili detaylı araştırmalar yapan ve rapor hazırlayan Siyah-Beyazlı yetkililerin rotasını Fransa Ligi'ne çevirdiği ortaya çıktı.

HEDEFTE MENDY VAR

Takvim'in haberine göre Kara Kartal, kariyerine Ligue 1 ekibi Angers'de devam eden 23 yaşındaki Batista Mendy ile ilgileniyor. Ön libero mevkisinin dışında ihtiyaca göre stoper pozisyonunda da oynayabilen 1.91 boyundaki futbolcu için kulübü Angers ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlanacağı öğrenildi. 2024 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.