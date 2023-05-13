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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:41

Beşiktaş'tan Batista Mendy hamlesi!

Beşiktaş’tan Batista Mendy hamlesi!

Beşiktaş yönetimi 6 numara transferi için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ön libero bölgesini Angers'ta forma giyen Batista Mendy ile güçlendirmek istiyor. Oyuncunun kulübü ve menajeriyle önümüzdeki günlerde resmi temas kurulması hedefleniyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için harekete geçti.

Birçok isimle ilgili detaylı araştırmalar yapan ve rapor hazırlayan Siyah-Beyazlı yetkililerin rotasını Fransa Ligi'ne çevirdiği ortaya çıktı.

HEDEFTE MENDY VAR
Takvim'in haberine göre Kara Kartal, kariyerine Ligue 1 ekibi Angers'de devam eden 23 yaşındaki Batista Mendy ile ilgileniyor. Ön libero mevkisinin dışında ihtiyaca göre stoper pozisyonunda da oynayabilen 1.91 boyundaki futbolcu için kulübü Angers ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlanacağı öğrenildi. 2024 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.

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Beşiktaş'tan Batista Mendy hamlesi!
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