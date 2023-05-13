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Giriş Tarihi: 13.5.2023 09:05

Cristiano Ronaldo’ya elmas kaplı saat!

Cristiano Ronaldo’ya elmas kaplı saat!

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'ya açılışına katıldığı bir mağazada elmas kaplı bir saat hediye edildi.

Futbol hayatını Al-Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya servet değerinde bir hediye geldi. 38 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da elçisi olduğu Jacob.co mağazasının açılışına katıldı. Amerikalı firma, lansmana özel Ronaldo'ya 92 bin Sterlin (2 milyon 250 bin TL) değerinde saat hediye etti. 26 adet beyaz elmas ve pembe altınla kaplı olan saatin arkasında da Ronaldo'nun ikonik sevinci olan 'Siu' kutlamalı bir fotoğraf yerleştirildi. Bununla birlikte Ronaldo'nun saat koleksiyonu 5 milyon Pound'a (112.6 milyon TL) ulaştı

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Cristiano Ronaldo’ya elmas kaplı saat!
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