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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:24

N'Golo Kante'den transfer açıklaması!

N’Golo Kante’den transfer açıklaması!

Chelsea'de N'Golo Kante, bu sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti. Kante, kariyerini Chelsea'de sürdürebileceğini söyledi.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de N'Golo Kante Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Kante, takım olarak kötü bir sezon geçirdiklerini belirtirken takımda kalabileceğini söyledi.

Fransız oyuncu açıklamasında, "Elbette burada kariyerime devam edebilirim. Kulüp, heyecan verici bir projenin içinde. Umarım tekrar rekabetçi olabiliriz. Bu projede nerede olacağımı bilmiyorum. Bu değişiklik umarım kulübe fayda sağlar." dedi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Kante bu konuya ilişkin, "Sezonun geri kalanında forma giymek istiyorum. En zor kısım geride kaldı ve bunu unutabilirim. Tekrar futbolun tadını çıkarmak ve daha fazla başarı elde etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

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N'Golo Kante'den transfer açıklaması!
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