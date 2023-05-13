Ronaldo’ya elmas kaplı saat

Futbol hayatını Al-Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya servet değerinde bir hediye geldi. 38 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da elçisi olduğu Jacob.co mağazasının açılışına katıldı.26 adet beyaz elmas ve pembe altınla kaplı olan saatin arkasında da Ronaldo'nun ikonik sevinci olan 'Siu' kutlamalı bir fotoğraf yerleştirildi. Bununla birlikte Ronaldo'nun saat koleksiyonu 5 milyon Pound'a (112.6 milyon TL) ulaştı