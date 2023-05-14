25 ver Zaniolo’yu al

Ara transferde 15 milyon Euro bonservis karşılığında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulmuştu. G.Saray'da henüz beklenen etkiyi gösteremeyen İtalyan yıldız, Mertens ve Rashica'dan formayı alamadı. Kulübe hamlesi olan genç futbolcu için sezon sonunda ülkesindenG.Saray cephesi 25 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde Zaniolo'nun satışına sıcak bakıyor. 23 yaşındaki oyuncu için Milan en ciddi aday konumunda.