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Giriş Tarihi: 14.5.2023

25 ver Zaniolo’yu al

25 ver Zaniolo’yu al

Serbest kalma bedeli 35 milyon Euro olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için G.Saray fiyat kırdı!

Ara transferde 15 milyon Euro bonservis karşılığında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulmuştu. G.Saray'da henüz beklenen etkiyi gösteremeyen İtalyan yıldız, Mertens ve Rashica'dan formayı alamadı. Kulübe hamlesi olan genç futbolcu için sezon sonunda ülkesinden teklifler bekleniyor ancak bu rakamın 35 milyon Euro seviyesinde olmayacağı tahmin ediliyor. G.Saray cephesi 25 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde Zaniolo'nun satışına sıcak bakıyor. 23 yaşındaki oyuncu için Milan en ciddi aday konumunda.

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25 ver Zaniolo’yu al
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