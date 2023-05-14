Avrupa karış karış!

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Bordo-mavililerin scout ekibi ile teknik direktör Bjelica'nın birlikte hazırladığı rapor doğrultusunda Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde birçok isim takip altına alındı
Trabzonspor'da yoğun şekilde devam eden transfer çalışmaları kapsamında Avrupa başta olmak üzere yurt dışında oyuncu arayışı devam ediyor. Teknik direktörNenad Bjelica ve scout ekibininhazırladığı liste doğrultusunda isimleribelirlenen oyuncuları izlemekiçin yetkililer, şu ana kadar Portekiz,İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonyave Çek Cumhuriyeti başta olmak üzerebirçok ülkede oyuncu izledi. Takip edilen futbolcularla ilgili hazırlanan son rapor Hırvat hocaya sunuldu.
PETKOVİC HAZIRLIĞI
İzlenen bu isimlerin dışında ise Hırvatistan'dan Bruno Petkovic ile temaslar devam ediyor. Tecrübeli forvetin alınmasını Bjelica özellikle talep ediyor. Yönetim, mali şartları değerlendirerekDinamo Zagreb'te oynayan 28 yaşındakisantrfor için gerekli adımları atmakiçin hazırlık yapıyor.
SON MÜJDE SİOPİS'TEN
Bordo-mavili takıma F.Bahçe maçı öncesi sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın tam anlamıyla takıma katılmasından sonra sakatlığı bulunan Siopis de sahalara döndü. Tecrübeli oyuncu dün antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması yaparken ikinci bölümde topla kendisini denedi. Siopis'in oynayabilecek seviyeye gelmesiyle birlikte takımdaki eksik sayısı, kart cezalısı Bakasetas, sakatlıkları bulunan Denswil ve Dorukhan ile birlikte üçe geriledi.