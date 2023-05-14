Avrupa karış karış!

Trabzonspor'da yoğun şekilde devam eden transfer çalışmaları kapsamında Avrupa başta olmak üzere yurt dışında oyuncu arayışı devam ediyor.Takip edilen futbolcularla ilgili hazırlanan son rapor Hırvat hocaya sunuldu.İzlenen bu isimlerin dışında ise Hırvatistan'dan Bruno Petkovic ile temaslar devam ediyor. Tecrübeli forvetin alınmasını Bjelica özellikle talep ediyor.Bordo-mavili takıma F.Bahçe maçı öncesi sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın tam anlamıyla takıma katılmasından sonra sakatlığı bulunan Siopis de sahalara döndü. Tecrübeli oyuncu dün antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması yaparken ikinci bölümde topla kendisini denedi. Siopis'in oynayabilecek seviyeye gelmesiyle birlikte takımdaki eksik sayısı, kart cezalısı Bakasetas, sakatlıkları bulunan Denswil ve Dorukhan ile birlikte üçe geriledi.