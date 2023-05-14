‘Ay sonunda karar vereceğiz’

F.Bahçe ile Enner Valencia cephesi arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas'tan konuyla ilgili açıklama geldi. "Seçeneklerimizarasında F.Bahçe de var" diyen Vargas, şunları söyledi: "Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle F.Bahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Sözleşme konusunda detaylar var amaFenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlarda var. En iyi kararı vermek için bu ay sonunakadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız."