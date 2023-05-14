‘Ay sonunda karar vereceğiz’

F.Bahçe ile Enner Valencia cephesi arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas'tan konuyla ilgili açıklama geldi.diyen Vargas, şunları söyledi: "Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle F.Bahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız.Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız."