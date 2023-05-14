Dostluk çok yahşi

Beşiktaş, depremzedeler yararına Bakü’de oynanan maçta Sabah FK ile berabere kaldı. Kashchuk’un maçın hemen başında bulduğu 2 golle sarsılan siyah-beyazlı ekip, rakibine Umut Meraş’la (2) karşılık verdi. Cenk Tosun penaltıdan skor üstünlüğünü getirirken Volkovi eşitliği ilan etti. Özel gösterimde kazanan kardeşlik oldu
Beşiktaş,rakibi karşısında sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, herhalde karşılaşmanın hemen başında 2-0 geriye düşmeyi beklemiyordu. Ancak Oleksii Kashchuk, 3 ve 5. dakikalarda bulduğu gollerle Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yı öne taşıdı. Siyah-beyazlı ekibin cevabı, günün başarılı ismi Umut Meraş'la 24 ve 44. dakikalarda geldi. Bu arada Mert Günok 41. dakikada Joy Lance Mickels'in penaltı atışında gole izin vermedi. Şenol Güneş,ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürerken 63. dakikada bu kez penaltıyı kullanan taraf olan Beşiktaş, Cenk Tosun'la öne geçti. İkinci 45'te kaleyi Mert'ten devralanErsin Destanoğlu'nun hatasında Davit Volkovikarşılaşmanın skorunu belirledi: 3-3.
ONUR BULUT HASTANEYE KALDIRILDI
Maçın ardından siyahbeyazlı oyuncu Onur Bulut rahatsızlık yaşadı. Tansiyonu düşen 28 yaşındaki futbolcu kontrol için Bakü'de hastaneye götürüldü. İstanbul'a dönen takım uçağında yer almayan Onur'un bir sonraki uçakla Türkiye'ye geleceği bildirildi.
60
Beşiktaşlı oyuncular, girdiği 97 ikili mücadelenin 58'ini kazanarak %60 başarı sağladı.
YABANCI SAYISI İÇİN 5 YILLIK PLAN ŞART
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bakü'de Azerbaycan medyasına yabancı kontenjanı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: "Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim. Bunu belirlemeden önce yapılanmaya gidilmeli. 5 yıllık plan olursa 11 tane oyuncuyla başlayalım, 5 sene sonra 7'ye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki 'Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin' böyle şey olmaz. Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım. Geri kalan oyuncuları U-19 takımına gönderelim, orayayaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın."
BAKÜ'DE KARTAL COŞKUSU
Bakü'de Beşiktaş'a büyük ilgi vardı. Şehirde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yan yana dalgalanırken 32 bin kişilik Tevfik Behramov Stadı'nın tamamına yakını doldu. Tribünler "Bir millet, iki devlet," pankartıyla takımları karşıladı. Azerbaycanlı Beşiktaşlılar, "Kardeş yurduna hoş geldin Beşiktaş" mesajıyla da gönül bağını ortaya koydular. Sabah FK, Karabağ, Neftçi Bakü, F.Bahçe, Beşiktaş formalı taraftarlar karşılaşmayı birlikte izledi.
BİR GÖRÜŞ / Fatih DOĞAN
EMEĞİ GEÇENLERİ ALKIŞLIYORUM
Depremin acılarını paylaşmak ve yaralarını sarmak için Bakü'de muhteşem bir futbol gecesi yaşadık. Sabah FK ve Beşiktaş'ı, emeği geçenleri gönülden alkışlıyorum. İstiklal Marşımıza eşlik eden tribünler, atılan 6 gole de aynı coşkuyla alkışlama nezaketiyle bizi başka bir duygu âlemine götürdü. Açılan dev "Tek millet, iki devlet" pankartının ruhunu yansıtır gibiydi. Bakü'deki muhteşem futbol atmosferini her iki takım da kaliteli oyun ve attıkları gollerle ödüllendirdiler. Azerbaycanve Türkiye arasındaki kardeşlikgörüntüsü 3-3 biten maçın çokötesindeydi. Beşiktaş'ın formu da dikkat çekiciydi. Kartal'ın yedek ağırlıklı başladığı maça Azerbaycan'ın yükselen takımı Sabah FK final ciddiyeti ile başlayınca Güneş'in oyuna müdahale etmesi güzel maçın ayrıntılarındandı. Kazanan kardeşlik oldu, geliri okul yapımında kullanılacağı için kazanan depremzede çocuklarımız oldu.