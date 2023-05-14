Dostluk çok yahşi

Beşiktaş,rakibi karşısında sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, herhalde karşılaşmanın hemen başında 2-0 geriye düşmeyi beklemiyordu. Ancak Oleksii Kashchuk, 3 ve 5. dakikalarda bulduğu gollerle Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yı öne taşıdı. Siyah-beyazlı ekibin cevabı, günün başarılı ismi Umut Meraş'la 24 ve 44. dakikalarda geldi. Bu arada Mert Günok 41. dakikada Joy Lance Mickels'in penaltı atışında gole izin vermedi.63. dakikada bu kez penaltıyı kullanan taraf olan Beşiktaş, Cenk Tosun'la öne geçti.Maçın ardından siyahbeyazlı oyuncu Onur Bulut rahatsızlık yaşadı. Tansiyonu düşen 28 yaşındaki futbolcu kontrol için Bakü'de hastaneye götürüldü. İstanbul'a dönen takım uçağında yer almayan Onur'un bir sonraki uçakla Türkiye'ye geleceği bildirildi.Beşiktaşlı oyuncular, girdiği 97 ikili mücadelenin 58'ini kazanarak %60 başarı sağladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bakü'de Azerbaycan medyasına yabancı kontenjanı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: "Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim. Bunu belirlemeden önce yapılanmaya gidilmeli. 5 yıllık plan olursa 11 tane oyuncuyla başlayalım, 5 sene sonra 7'ye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki 'Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin' böyle şey olmaz. Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım.Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın."Bakü'de Beşiktaş'a büyük ilgi vardı. Şehirde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yan yana dalgalanırken 32 bin kişilik Tevfik Behramov Stadı'nın tamamına yakını doldu. Tribünler "Bir millet, iki devlet," pankartıyla takımları karşıladı. Azerbaycanlı Beşiktaşlılar, "Kardeş yurduna hoş geldin Beşiktaş" mesajıyla da gönül bağını ortaya koydular. Sabah FK, Karabağ, Neftçi Bakü, F.Bahçe, Beşiktaş formalı taraftarlar karşılaşmayı birlikte izledi.Depremin acılarını paylaşmak ve yaralarını sarmak için Bakü'de muhteşem bir futbol gecesi yaşadık. Sabah FK ve Beşiktaş'ı, emeği geçenleri gönülden alkışlıyorum. İstiklal Marşımıza eşlik eden tribünler, atılan 6 gole de aynı coşkuyla alkışlama nezaketiyle bizi başka bir duygu âlemine götürdü. Açılan devpankartının ruhunu yansıtır gibiydi. Bakü'deki muhteşem futbol atmosferini her iki takım da kaliteli oyun ve attıkları gollerle ödüllendirdiler.Beşiktaş'ın formu da dikkat çekiciydi. Kartal'ın yedek ağırlıklı başladığı maça Azerbaycan'ın yükselen takımı Sabah FK final ciddiyeti ile başlayınca Güneş'in oyuna müdahale etmesi güzel maçın ayrıntılarındandı. Kazanan kardeşlik oldu, geliri okul yapımında kullanılacağı için kazanan depremzede çocuklarımız oldu.