Fenerbahçe’ye çok şey katar

F.Bahçe, Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında yola İrfan Can Eğribayat ile devam eden sarı-lacivertliler, kaleyi deneyimli bir file bekçisine emanet edecek. Dinamo Zagreb forması giyen ve 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kaleci için başkan Ali Koç görüşmelerini hızlandırırken 5 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Hırvat kulübü 10 milyon Euro'dan pazarlıkları açtı.toplamda 47 defa sahaya çıkarken 47 gol yedi, 13 maçta ise kalesini gole kapattı.Deneyimli kaleci 43 kez Hırvatistan Milli Takımı formasını giyerken 2022 Dünya Kupası'nda da ülkesinin en çok öne çıkan ismiydi.Adı: Dominik LivakovicDoğum Tarihi: 9 Ocak 1995D.Yeri: Zadar/HırvatistanYaş: 28Boy: 1.88Ayak: SağKulüp: Dinamo ZagrebKontrat sonu: 15 Haziran 2024F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kupa mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa hasretini bitirmek için karar haftalarındayız" diyerek sonuna kadar takip mesajı verdi.