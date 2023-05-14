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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Fenerbahçe’ye çok şey katar

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’ye çok şey katar

Hırvat Milli Takımı ile Katar Dünya Kupası'nda devleşen Livakovic, Kanarya yolunda... D.Zagreb 10 milyondan kapıyı açtı, Kanarya 5 milyon Euro önerdi. Oyuncu 1.5 milyon Euro'ya ikna edildi

F.Bahçe, Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında yola İrfan Can Eğribayat ile devam eden sarı-lacivertliler, kaleyi deneyimli bir file bekçisine emanet edecek. Dinamo Zagreb forması giyen ve 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kaleci için başkan Ali Koç görüşmelerini hızlandırırken 5 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Hırvat kulübü 10 milyon Euro'dan pazarlıkları açtı. Futbolcu ile yapılan ilk temaslarda 4 yıllık anlaşma üzerinde durulurken Livakovic'e yıllık 1.5 milyon Euro önerildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de kulübü ile boy gösteren oyuncu, toplamda 47 defa sahaya çıkarken 47 gol yedi, 13 maçta ise kalesini gole kapattı.

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Deneyimli kaleci 43 kez Hırvatistan Milli Takımı formasını giyerken 2022 Dünya Kupası'nda da ülkesinin en çok öne çıkan ismiydi.

LIVAKOVİC KİMDİR?
Adı: Dominik Livakovic
Doğum Tarihi: 9 Ocak 1995
D.Yeri: Zadar/Hırvatistan
Yaş: 28
Boy: 1.88
Ayak: Sağ
Kulüp: Dinamo Zagreb
Kontrat sonu: 15 Haziran 2024

JESUS'TAN KUPA MESAJI!
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kupa mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa hasretini bitirmek için karar haftalarındayız" diyerek sonuna kadar takip mesajı verdi.

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Fenerbahçe’ye çok şey katar
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