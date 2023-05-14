Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret...

ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bir süredir görüşmeler yapan İlkay Gündoğan ile Barcelona anlaşmaya vardı. Barcelona'da ilk olarak 10.5 milyon euro maaş talep eden Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 6 milyon euroya ikna oldu.