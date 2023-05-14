Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret...

Premier Lig'de bu sezon 29 maçta 6 gol ve asist katkısı yapan İlkay Gündoğan, yeni takımıyla anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İlkay'ın yeni haberini resmen duyurdular.
ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bir süredir görüşmeler yapan İlkay Gündoğan ile Barcelona anlaşmaya vardı. Barcelona'da ilk olarak 10.5 milyon euro maaş talep eden Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 6 milyon euroya ikna oldu.
KISA SÜREDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Katalan devinin hocası Xavi'nin ısrarla takımında görmek istediği 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Barcelona'ya resmi imzatı atması bekleniyor.