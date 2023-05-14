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Giriş Tarihi: 14.5.2023 17:11 Son Güncelleme: 14.5.2023 17:23

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret...

Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Manchester City'nin kaptan İlkay Gündoğan'ın transfer olduğu iddia edildi. Türk asıllı Alman oyuncunun yeni takımının ve alacağı ücretin de belli olduğu ortaya çıktı. İşte İlkay Gündoğan'ın yeni takımı...

Premier Lig'de bu sezon 29 maçta 6 gol ve asist katkısı yapan İlkay Gündoğan, yeni takımıyla anlaşmaya vardı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İlkay'ın yeni haberini resmen duyurdular.

ALACAĞI ÜCRET DE BELLİ OLDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bir süredir görüşmeler yapan İlkay Gündoğan ile Barcelona anlaşmaya vardı. Barcelona'da ilk olarak 10.5 milyon euro maaş talep eden Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 6 milyon euroya ikna oldu.

KISA SÜREDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Katalan devinin hocası Xavi'nin ısrarla takımında görmek istediği 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Barcelona'ya resmi imzatı atması bekleniyor.

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Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret...
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