Nantes’dan olay karar! Mostafa Mohamed LGBT+ formayı giymek istemedi ve...

Fransa Ligue 1'de bugün Nantes deplasmanda Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Nantes, takımı Mostafa Mohamed için flaş bir karar aldı.
MOSTAFA MOHAMED KADRO DIŞI BIRAKILDI
Zorlu maç öncesi Fransa'da oynanılan tüm maçlarda formalar LGBT+ temalı olarak hazırlandı. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'dan sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, 33 maçta 8 gol ve 3 katkısı yaptı. Galatasaray, oyuncuyu kadroda düşünmüyor.