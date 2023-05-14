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Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:57 Son Güncelleme: 14.5.2023 11:59

Nathan Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel!

SPOR SERVİSİ
Nathan Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel!

İngiliz yıldız, Premier Lig’den kendisine olan ilgiye rağmen Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak eşi gelen teklifleri değerlendirmesini istiyor.

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Nathan Redmond'a 2 yıllık yeni kontrat yapmak isterken oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz yıldız, kariyerinde yeniden çıkışa geçtiği siyah-beyazlı takımda mutlu. Eşi Blaise Redmond'a da Beşiktaş'ta kalıp, İstanbul'da yaşamaya devam etme önerisini sundu. 29 yaşındaki yıldıza, Premier Lig'den teklif olduğunu bilen Blaise, İngiltere'ye dönmek adına kulüplerin sezon sonunda getireceği önerileri değerlendirmesini istiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu; Burnley, Bournemouth ve Nottingham Forest'in transfer listesinde yer alıyor.

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Nathan Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel!
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