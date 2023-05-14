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Giriş Tarihi: 14.5.2023 11:41 Son Güncelleme: 14.5.2023 11:46

Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları başladı! Nenad Bjelica'dan transfer raporu...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da yeni sezon çalışmaları başladı! Nenad Bjelica’dan transfer raporu...

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Bordo-mavililerin scout ekibi ile teknik direktör Bjelica'nın birlikte hazırladığı rapor doğrultusunda Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde birçok isim takip altına alındı.

Trabzonspor'da yoğun şekilde devam eden transfer çalışmaları kapsamında Avrupa başta olmak üzere yurt dışında oyuncu arayışı devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica ve scout ekibinin hazırladığı liste doğrultusunda isimleri belirlenen oyuncuları izlemek için yetkililer, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izledi. Takip edilen futbolcularla ilgili hazırlanan son rapor Hırvat hocaya sunuldu.

PETKOVİC HAZIRLIĞI
İzlenen bu isimlerin dışında ise Hırvatistan'dan Bruno Petkovic ile temaslar devam ediyor. Tecrübeli forvetin alınmasını Bjelica özellikle talep ediyor. Yönetim, mali şartları değerlendirerek Dinamo Zagreb'te oynayan 28 yaşındaki santrfor için gerekli adımları atmak için hazırlık yapıyor.



SON MÜJDE SİOPİS'TEN
Bordo-mavili takıma F.Bahçe maçı öncesi sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın tam anlamıyla takıma katılmasından sonra sakatlığı bulunan Siopis de sahalara döndü. Tecrübeli oyuncu dün antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışması yaparken ikinci bölümde topla kendisini denedi. Siopis'in oynayabilecek seviyeye gelmesiyle birlikte takımdaki eksik sayısı, kart cezalısı Bakasetas, sakatlıkları bulunan Denswil ve Dorukhan ile birlikte üçe geriledi.

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Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları başladı! Nenad Bjelica'dan transfer raporu...
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