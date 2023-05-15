Galatasaray’da Fernando Muslera’ya güven tam!

Puan kaybedilen Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernando Muslera, Başakşehir karşısında kalesini gole kapadı. Süper Lig'in en az ağları düşen kalecisi olan Muslera, Galatasaray'da 6. şampiyonluğunu yaşamayı çok istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı 1 numara, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

Yöneticiler, kaleci arayışında oldukları ve Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını net bir dille yalanlarken "Kaptan Muslera takımın vazgeçilmezi. Önce bu sezon şampiyon olacağız, ardından da yeni sezona yine Muslera ile başlayacağız. Ayrılık söz konusu değil" yorumunu yaptı.