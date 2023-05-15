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Giriş Tarihi: 15.5.2023 09:04 Son Güncelleme: 17.5.2023 10:48

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya güven tam!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Fernando Muslera’ya güven tam!

Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yediği hatalı gollerle hedef tahtasına oturan 36 yaşındaki Uruguaylı file bekçisine yönetimin güveni tam. Cimbom’da yeni 1 numara arayışı söz konusu değil.

Puan kaybedilen Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernando Muslera, Başakşehir karşısında kalesini gole kapadı. Süper Lig'in en az ağları düşen kalecisi olan Muslera, Galatasaray'da 6. şampiyonluğunu yaşamayı çok istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı 1 numara, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

Yöneticiler, kaleci arayışında oldukları ve Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını net bir dille yalanlarken "Kaptan Muslera takımın vazgeçilmezi. Önce bu sezon şampiyon olacağız, ardından da yeni sezona yine Muslera ile başlayacağız. Ayrılık söz konusu değil" yorumunu yaptı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera'ya güven tam!
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