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Giriş Tarihi: 17.5.2023 13:24

Altay'da Paixao için tarihi fırsat!

DHA
Altay’da Paixao için tarihi fırsat!

Spor Toto 1'inci Lig'deki son maçında pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek Altay'da Marco Paixao, gol ve goller atması halinde ligde 4'üncü kez gol krallığı tacını takan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Siyah-beyazlı ekibin 38 yaşındaki Portekizli forveti kendisi gibi 19 golü bulunan Sakaryasporlu Kabongo Kasongo ile 17 gol atan Çaykur Rizesporlu Yannick Bolasie'yi geride bırakmaya çalışacak. Play-Off'a kalan Sakaryaspor son haftayı bay geçecek. Gol krallığı yarışına Play-Off maçlarında atılan goller dahil edilmediği için Paixao, zirveye çıkma şansını elinde bulunduruyor.

1'inci Lig tarihinde Paixao'dan önce Mustafa Kocabey ve Ümit İnal, 3'er kez gol kralı olma başarısı gösterdi. Altay formasıyla 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 3 kez üst üste 1'inci Lig gol kralı olan Marco Paixao, krallık tahtına 4'üncü kez oturmaya çok yakın. Paixao, aynı takımda 3 kez üst üste gol kralı olan tek futbolcu olmuştu. Altay formasıyla resmi maçlarda 101 gol atan deneyimli santrfor ilerleyen yaşına rağmen skorer kimliğini bu sezon da korudu. İzmir temsilcisi bu haftaki Tuzlaspor maçında Marco Paixao'yu tekrar gol kralı yapmak için mücadele verecek.

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Altay'da Paixao için tarihi fırsat!
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