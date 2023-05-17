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Giriş Tarihi: 17.5.2023 16:20

Arsenal'den Declan Rice'a rekor teklif!

Arsenal’den Declan Rice’a rekor teklif!

Arsenal, Declan Rice için West Ham United'a kulüp rekorunu kıracak bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların daha önce ödediği en yüksek bonservis bedeli 80 milyon Euro'ydu.

Gelecek sezon orta saha kurgusunu değiştirmek isteyen Arsenal, West Ham United forması giyen Declan Rice'ı transfer etmek istiyor.

The Telegraph'ın aktardığına göre, Londra ekibinin Declan Rice için yapacağı teklifin 92 milyon sterlin olacağı öne sürüldü. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Rice, Arsenal tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.

Gelecek sezon orta saha kurgusunu değiştirmek isteyen Arsenal, West Ham United forması giyen Declan Rice'ı transfer etmek istiyor.

The Telegraph'ın aktardığına göre, Londra ekibinin Declan Rice için yapacağı teklifin 92 milyon sterlin olacağı öne sürüldü. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Rice, Arsenal tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.

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Arsenal'den Declan Rice'a rekor teklif!
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