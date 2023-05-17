Arsenal’den Declan Rice’a rekor teklif!

Gelecek sezon orta saha kurgusunu değiştirmek isteyen Arsenal, West Ham United forması giyen Declan Rice'ı transfer etmek istiyor.

The Telegraph'ın aktardığına göre, Londra ekibinin Declan Rice için yapacağı teklifin 92 milyon sterlin olacağı öne sürüldü. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Rice, Arsenal tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.

Gelecek sezon orta saha kurgusunu değiştirmek isteyen Arsenal, West Ham United forması giyen Declan Rice'ı transfer etmek istiyor.

The Telegraph'ın aktardığına göre, Londra ekibinin Declan Rice için yapacağı teklifin 92 milyon sterlin olacağı öne sürüldü. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Rice, Arsenal tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.