Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli oluyor
Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:03

Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli oluyor

İHA
Avrupa Ligi’nde finalistler yarın belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek iki ekip, yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın oynanacak Sevilla - Juventus ve Bayer Leverkusen - Roma maçlarının ardından belli olacak. Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı olan İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'u, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda konuk edecek. Juventus'un ev sahipliğinde oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise kupada bir kez zafere ulaşan Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen Serie A ekibi Roma'yı, BayArena'da ağırlayacak. Roma'nın sahasında oynanan ilk karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.
Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA