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Giriş Tarihi: 17.5.2023 10:21

Beşiktaş'ta Paulo Otavio ısrarı!

Beşiktaş’ta Paulo Otavio ısrarı!

Alman basını Beşiktaş'ın, Wolfsburg'la Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı Paulo Otavio'yla ilgilendiğini iddia etti.

Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Brezilyalı sol bek, yerli statüsünde olan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönme ihtimaline karşılık beklemeye alınmıştı. Ancak Rıdvan'ın, Rangers'ta kalacağının kesinleşmesi üzerine yeniden Otavio seçeneğinin devreye alındığı bildirildi. Almanlar, 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon Aşağı Saksonya'daki macerasını noktalayacağını ve önündeki seçeneklerden birini değerlendireceğini duyurdu. Bu seçenekler arasında İtalya ve İspanya'dan gelen teklifler dışında, Beşiktaş'ın da bulunduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ta Paulo Otavio ısrarı!
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