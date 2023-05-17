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Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:06

Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu

AA
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 99 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 132 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 43 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 148 golle cevap verdi.

LİGDE GENEL TABLODA FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 26 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 102 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE, SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 64 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 maçta eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 91, Trabzonspor ise 62 gol attı.

FENERBAHÇE LİGDE 25 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR
Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 25 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 133. randevu
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